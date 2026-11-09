Водная безопасность является национальным стратегическим приоритетом для Азербайджана. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на сессии по водной безопасности, организованной в Азербайджанском павильоне на COP31, сообщает «Репорт».

По его словам, значительная часть водных ресурсов страны формируется за ее пределами, что делает трансграничное сотрудничество жизненно важным.

«Баку и Абшеронский полуостров также зависят от внешних источников пресной воды. Поэтому диверсификация этих источников снабжения является одним из ключевых условий нашей долгосрочной устойчивости», — сказал Бабаев.

Он отметил, что проект опреснения воды Каспийского моря, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией ACWA Power, на практике воплощает этот подход.

«Проектная мощность установки составит 300 тыс. кубометров питьевой воды в сутки. Он обеспечит дополнительный источник водоснабжения Баку и Абшеронского полуострова, снизив зависимость от существующих запасов пресной воды. Этот проект демонстрирует, как международное сотрудничество может способствовать реализации национальных приоритетов адаптации к изменению климата. Государство определяет общественные потребности, а частные инвестиции и опыт помогают создать необходимую инфраструктуру. Главная цель остается неизменной — обеспечить население надежным и доступным водоснабжением», — сказал он.

По мнению Бабаева, водная безопасность определяет приоритеты климатического финансирования: инвестиции необходимо направлять на предотвращение дефицита воды и связанных с ним угроз для населения и экономики.