Президент США Дональд Трамп лично провёл брифинг в отсутствие пресс-секретаря Белого дома и вступил в спор с журналистом, который спросил о невыполненных ультиматумах президенту России Владимиру Путину.

Корреспондент MS NOW напомнил, что Трамп лично устанавливал Путину многочисленные дедлайны за последние 22 месяца, чтобы заключить перемирие.

«Он воюет против нас? Вы откуда?» — ответил вопросом на вопрос Трамп, а затем интересовался, на каком телеканале работает журналист.

Узнав, что вопрос задал представитель MS NOW, Трамп назвал телеканал «фейковыми новостями» и заявил, что у него самые низкие рейтинги в истории.