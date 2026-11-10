США официально обратился к России с предложением предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные предусмотренным статьями 4 и 5 Североатлантического договора. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской администрации.

По данным издания, этот вопрос впервые планируется официально обсудить с российской стороной в рамках переговоров по урегулированию конфликта, которые пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби.

«Мы обратились к россиянам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статьям 4 и 5, при условии, что НАТО также предоставит аналогичные гарантии», — заявил один из американских чиновников.

Статья 4 НАТО предусматривает консультации союзников при возникновении угрозы безопасности, а статья 5 закрепляет принцип коллективной обороны.

При этом пока неясно, каким образом Запад намерен обеспечить Украине гарантии такого уровня, учитывая, что страна не входит в НАТО. В Politico также отмечают, что согласие Москвы на подобное предложение маловероятно.