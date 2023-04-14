Высланные из Норвегии российские «дипломаты» работали на ФСБ, ГРУ и СВР

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Российские дипломаты, о высылке которых объявил на этой неделе МИД Норвегии, работали на ФСБ, ГРУ и СВР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейскую службу безопасности Норвегии (PST).

По данным полиции, россияне, «действуя под дипломатическим прикрытием», пытались вербовать источники, перехватывать сообщения и покупать передовые технологии.

13 апреля МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов. Глава МИД страны Анникен Хюитфельдт заявила, что они «занимаются деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом».

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала высыпку дипломатов «умышленным нагнетанием враждебности». По ее словам, никаких претензий российским сотрудникам посольства не предъявлялось.

«Вместо этого норвежскими СМИ в последние месяцы была развернута очередная фейковая кампания по якобы разоблачениям российской „шпионской деятельности“, — заявила Захарова.