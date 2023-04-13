Если бешеный шакал попробовал кровь…

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Попавшие в Сеть кадры издевательств в Армении над нашим военным — из тех случаев, которые просто не укладываются в голове. Солдата со связанными руками, лежащего на земле, бьют ногами. Снимают эти пытки и издевательства во всех подробностях. И затем сами же распространяют через армянские тг-помойки. Вместе с официальной версией: оказывается, этот солдат — «диверсант», он убил 57-летнего охранника Зангезурского медно-молибденового комбината, и среди тех, кто его «встретил», оказались и родственники этого охранника…

Можно — и нужно! — находить нестыковки в официальных версиях армянской стороны. Напомним: двое азербайджанских военнослужащих пропали в Нахчыване, в Шахбузском районе. Горы, плохая видимость, туман, незнакомая местность — солдаты банально заплутали. А потом обнаружились в Армении. По поводу первого военнослужащего здесь уверяли, будто бы «солдат сбежал от издевательств». По ходу дела его будто бы «увидели» в супермаркете, но потом оказалось, что на кадрах не азербайджанец, а сирийский армянин. Теперь, после того, как в кадр слили насколько ужасные, настолько и отвратительные кадры избиения и пыток азербайджанского солдата, уже оба военнослужащих объявлены «диверсантами». Сфабрикованы «видеопризнания» — топорный фейк, но его тиражируют как самое что ни на есть убедительное доказательство. Наконец, непонятно, каким образом солдаты, исчезнувшие в Шахбузе, обнаружились в Гафане и Гаракильсе.

Точно так же можно задать вопросы по поводу «работы» армянских спецслужб: там вообще понимают, какую, пардон, бредятину несут близкие к Пашиняну тг-помойки в статусе официальной версии? Азербайджанские диверсанты, прямо в азербайджанском армейском камуфляже, «прошивают» едва ли не всю территорию Армении и попадаются, в общем-то, случайно.

Но не это главное. Да, конечно, азербайджанскому солдату повезло больше, чем украинскому военнослужащему, которого обезглавили «вагнеровцы». Но это не отменяет главного: то, что запечатлено на этих кадрах — военное преступление. В Азербайджане уже возбуждено уголовное дело по факту пыток и издевательства над нашим военнослужащим в Армении.

Как подчёркивают в Баку и в МИДе, и в аппарате омбудсмена, избиение азербайджанского военнослужащего — это грубейшее нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций, регламентирующих обращение с военнопленными, и международные организации должны на это соответствующие образом отреагировать. Более того, за время, прошедшее после 44-дневной войны, на территорию Азербайджана не раз попадали армянские военные. Их задерживали уже вблизи условной границы с чётким соблюдением предписанных международным гуманитарным правом процедур. Никаких подтверждённых фактов пыток и неподобающего обращения с армянскими пленными нет. Чего не сказать об Армении: достаточно вспомнить жуткие кадры, как прикладами забивают нашего раненого пограничника. Не говоря о массовых захоронениях азербайджанских граждан — и военных, и гражданских — времён первой карабахской войны. И тем более понятно, что такая звериная жестокость — это прямое следствие пещерной тюркофобии, возведённой в ранг официальной политики и идеологии сегодняшней Армении, где детям в прямом смысле с детского сада вдалбливают в голову, что «злые турки» только и ждут момента, чтобы напасть на Армению и убил всех армян. Тем более очевидно: отыгрываться на пленном солдате со связанными руками пытаются тогда, когда настоящий бой бесславно проигран. Итоги перестрелки 11 апреля и отставка командующего погранвойск Армении на следующий день не оставляют здесь сомнений.

Однако как можно объяснить сам факт избиения солдата, но и то, что эти возмутительные кадры были слиты в сеть в самой Армении? Неважно, пытались ли там спровоцировать уже Азербайджан на неподобающее обращение с армянскими диверсантами, взятыми «на горячем», рассчитывают ли день обменять нашего солдата на своих неудачливых диверсантов — по ту сторону условной границы не могли не понимать, что на видеозаписи — исчерпывающее доказательство военного преступления. И как тогда это понимать?

Увы, ответ прост.

Армения ведёт себя, простите, как шакал, который уже попробовал кровь и окончательно взбесился от безнаказанности. В Ереване уверены, что ответственность за военные преступления должен нести кто угодно, но не они. Что Азербайджану не полагается привлекать к ответственности пойманных «на горячем» диверсантов, а вот Армения может сотворить такое, и ей за это ничего не будет.

Не хочется даже спрашивать, в курсе ли об этом евронаблюдатели, как прокомментирует эти видеокадры МИД Франции и что скажут на этот счет многочисленные правозащитные организации. Просто в Ереване в очередной раз не подумали, что за издевательство над своим солдатом с Армении спросит Азербайджан.

А у нашей страны для этого есть и инструменты, и правовое основание, и политическая воля.

Нурани, обозреватель