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Байден отодвинул Сунака (видео)

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Американский президент Джо Байден проявил неуважение к британскому премьер-министру Риши Сунаку, отодвинув его во время встречи на военном аэродроме возле Белфаста. Об этом пишет газета Daily Mail.

Байден после быстрого приветствия с премьером Британии отодвинул Сунака, чтобы поздороваться с представителем короля в графстве Антрим Дэвидом Маккоркеллом.

После этого Байден обнялся с американским послом в Британии Джейн Хартли.

Отмечается, что многие увидели оскорбительный дипломатический жест в том, что американский президент отмахнулся от британского премьера после приземления.

Также газета пишет, что таким образом Сунак попал в неловкую ситуацию.

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