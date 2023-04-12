«Лучше чем у NASA»: Если бы не Гурзадян, Сергей Королев не додумался бы

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Пусть армяне нам и не друзья, и сказать что-либо хорошее в отношении врага, посягнувшего на азербайджанские земли, априори невозможно, но один положительный штрих в их пользу отметить все же стоит. Как говорится, Платон мне друг, но истина дороже.

Армяне обладают поистине поразительным чувством юмора. Помнится, что в конце 90-х годов на площадке КВН феерически выступала команда «Новые армяне», чьи шутки ушли в армянский народ. Но вся беда в том, что шутки, небылицы, анекдоты наши соседи принимают за чистую монету, старательно вписывая их в свою скудную, куцую историю.

Со временем байки и небылицы превращаются в «исторические факты», к которым апеллирует все армянское научное сообщество. Согласитесь, что сегодня трудно вспомнить все то, что не было открыто, изобретено, создано армянами. Это и кофе, и цветной телевизор, и чай, мука, рис, пшеница… Перечень длинный, потому ограничимся емким словом: они изобрели ВСЕ.

В принципе живущие на планете Земля как-то смирились с необычной формой шизофрении, которая поразила не отдельно взятого индивидуума, а нацию целиком. Современная медицина, подняв верх руки и размахивая белым флагом, признала свое бессилие перед неизученным и неизлечимым феноменом. И все бы ничего, если бы не один существенный фактор. Если болезнь не лечить (или хотя бы попытаться), то ее масштабы могут разрастись.

Такое же произошло и с «армянской болезнью». Планета Земля оказалась слишком тесной для безграничной армянской фантазии, и она устремилась в космос.

Прочитав на одном из армянских сайтов «космические претензии», я невольно взглянул на календарь: уж не первое ли сегодня апреля? Пришлось даже ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это вовсе не сон. А ведь было отчего прибегнуть к таким действиям.

Армянское издание Sputnik, вспомнив об очередной годовщине дня космонавтики, решило порадовать своих читателей «армянским следом» в освоении космоса. Детище небезызвестной Маргариты Симоньян вначале посетовало на то, что Армения за всю историю освоения космоса так и не дала космонавтов, но затем вдохновило тем, что ученые-армяне оставили свой значимый след.

Оказывается, «в Армении создавались приборы, по параметрам превосходящие американские аналоги NASA, и в этом ключевую роль сыграл Григорий Гурзадян. Как пишет армянское издание, «некоторые исследования, которые стали ключевыми в космонавтике СССР, невозможно представить без телескопов «Орион», созданных Гурзадяном. Сын Гурзадяна — руководитель центра «Космология и астрофизика» Ваагн Гурзадян — вспоминает, что первые работы по исследованию космоса вне атмосферы проводились с использованием баллистических ракет Сергея Королева. Однако на это можно сказать «надоумил» инструктора именно Гурзадян».

«Мой отец предложил Королеву модифицировать эти баллистические ракеты, чтобы головки поместились в оборудование», — говорит Гурзадян.

Вот оно как, Михалыч! Спустя годы выясняется, что Сергей Королев — один из основных создателей советской ракетно-космической техники — в реальности был всего лишь, мягко говоря, помощником самого Гурзадяна. То есть своим полетом в космос первый космонавт Юрий Гагарин обязан не какому-то Королеву, а Гурзадяну.

Теперь мне становится понятным, почему в мои школьные годы армянские одноклассники называли Гагарина Гагаряном. Видимо, что-то знали. Впрочем, заслуги Гурзадяна такой «мелочью», как стать «крестным отцом» Гагарина, не ограничились. Он еще изобрел и телескоп, установленный на модуле с разведывательного спутника «Космос 309» (запущен в 1969 году с космодрома Плесецк).

«Телескоп или как его часто именуют «армянский спутник» впервые отделился и вел автономное наблюдение. Сейчас этот телескоп хранится в музее космоса в Ереване», — отмечается в публикации.

Вы думаете, что это вся лепта, которую внесли армяне в освоение космоса? Конечно же, нет. Другой ключевой фигурой был один из основоположников космической биологии и космической медицины — Норайр Сисакян. А еще был Андроник Иосифьян, который разработал и запустил спутник «Омега». И главным конструктором самоходного шасси для лунохода был инженер-конструктор Александр Кемурджиан.

Откровенно говоря, даже иронизировать или писать какие-то скабрезные шутки по поводу армянских потуг не хочется. Если наши соседи хотят жить в мире иллюзий и самообмана, то это их право. А чтобы не оставалось сомнений в их исключительности и космической значимости, предлагаем анекдот. Довольно бородатый, но хаи запросто могут включить этот «факт» в свою «древнюю историю».

Выслал Бог Адама и Еву на Землю, а там под деревом сидят армяне и заворачивают долму. Адам говорит:

— Господи, кто это?

Господь отвечает:

— Не знаю, они до меня здесь были…

Фарид Теймурханлы

P.S. Кстати, рано или поздно человечество вступит в контакт с внеземными цивилизациями. А теперь вопросам знатокам: кто первый обратится к инопланетянам с приветственной речью и на каком языке?