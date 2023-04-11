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Жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не только отец, но и мать для своей страны, уверена жена президента Зимбабве Оксилия Мнангагва. Об этом она заявила в ходе встречи с главой государства в Минске, передает РИА Новости.

«Я видела, какую заботу он проявляет о своей стране, о своем народе. Мы видели, как заботятся о детках в больнице. Именно поэтому я ему сказала: «Господин президент, позвольте вам сказать, что вы не только отец — вы и мать для своей страны»», — сказала Мнангагва.

Она также выразила уверенность, что отношения между Беларуси и Замбабве будут развиваться.

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