По следам «экспедиции» российского олигарха: найденные останки не принадлежат Микаилу Мушфигу

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В октябре 2018 года в местных и российских СМИ распространилась «сенсационная» информация о том, что в Азербайджане найдены останки знаменитого азербайджанского поэта Микаила Мушфига, репрессированного 6 января 1938 года сотрудниками НКВД по обвинению в «контреволюционных действиях».

Информацию медиа-ресурсы с пометкой «молния» распространяли, ссылаясь на заявление Фархада Ахмедова, российского бизнесмена азербайджанского происхождения, организовавшего любительскую археологическую экспедицию, целью которой было нахождение останков отца Ахмедова, расстрелянного в 1970 году в рамках «широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией».

Ахмедов заявлял, что его экспедиция также обнаружила останки нескольких других видных азербайджанских чиновников и представителей интеллигенции, в том числе и руководителя Азербайджанской ССР Мирджафара Багирова.

Но лейтмотивом новости стало сенсационное заявление о том, что в ходе поисковых работ в поселке Пута (Гарадагский район) экспедиция обнаружила и останки Микаила Мушфига, хотя, не совсем понятно, почему Ахмедов решил, что найденные в могильнике кости принадлежат именно великому азербайджанскому поэту, так как большей информации от него журналистам – в том числе и российским – получить не удалось.

На шумиху, поднятую в СМИ, руководство страны отреагировало должным образом: по инициативе Ильхама Алиева была сформирована рабочая группа, в которую вошли ныне уволенный министр культуры Абульфаз Гараев, Анар Абдуллаев, представляющий Союз писателей, и директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалят Гасанов. Последний заявил, что в этом направлении будут собраны определенные документы и рабочие материалы, а затем и останки, принадлежащие нескольким лицам. Гасанов добавил, что также будет предоставлен генетический материал, либо определены лица, с генетическим материалом которых будут сопоставлены результаты исследований и лиц этих установят следственные органы. У них будут взяты определенные биоматериалы, изучена генетика. Также он добавил, что работы по проведению анализа будут завершены максимально быстро.

С момента создания рабочей комиссии прошло уже 5 лет, но информации, подтверждающей или опровергающей принадлежность останков М. Мушфигу, журналисты (а с ними и общественность) так и не дождались. Отметим, что информация о госкомиссии созданной в рамках расследования о деле найденных «останков М. Мушфига» была даже внесена в Википедию.

Сотрудник Minval.az обратился с вопросом о результатах экспертизы к криминалистам, и информированный источник сообщил нашему изданию о том, что эксперты в рамках комиссии провели большую работу, вышли на потомков Мушфига, взяли анализ ДНК. Исследование показало, что останки, найденные экспедицией Фархада Ахмедова в Гарадагском районе, не принадлежат Микаилу Мушфигу.

Отметим, что на данный момент существуют две версии о месте нахождения останков великого азербайджанского поэта. Одна из версий заключается в том, что поэт был расстрелян на острове Наргин, после чего его тело, вместе с телами другими расстрелянных бросили в Каспийское море. Согласно второй версии, все расстрелянные захоронены в братской могиле. Однако обе версии базируются на устной информации. Официального документа, подтверждающего эти версии, нет.

Яна Мадатова, Рамелла Ибрагимхалилова