Турция приняла на вооружение первый в мире корабль для размещения БПЛА (обновлено, фото)

525 Просмотров

23:51 На службу ВМС Турции запущен первый десантный корабль TCG ANADOLU, на котором будут размещены новейшие беспилотники Bayraktar TB3. В церемонии ввода в строй корабля принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

***

10:49 Турция поставит на вооружение страны первый в мире корабль, который предназначен для размещения на нем боевых дронов.

Как сообщает цифровой офис президента Турции Реджепа Эрдогана, 10 апреля корабль TCG Anadolu будет включен в состав Вооруженных сил Турции. В церемонии будет участвовать президент Эрдоган.

На палубе TCG Anadolu может быть размещено 10 вертолетов и 11 ударных беспилотников, а вместимость ангара – 19 вертолетов и 30 БПЛА. Сам корабль имеет длину 231 метр и ширину 32 метра. Он может двигаться со скоростью не менее 20,5 узлов.

Разрабатывать TCG Anadolu начали в 2018 году. Уже в 2022 году корабль начал проходить приемочные испытания. На его борту планируют разместить беспилотники Bayraktar TB3.