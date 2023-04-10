Юсиф Эйвазов: Все вместе мы будем развивать сферу оперы и балета в нашей стране

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Народный артист Азербайджана, новоназначенный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Юсиф Эйвазов прокомментировал свою новую должность.

«Дорогие друзья , как многие из вас знают мне было доверено руководство Азербайджанским Государственным Академическим Театром Оперы и Балета. Выражаю огромную благодарность за такое высокое доверие.

Я абсолютно уверен, что все вместе мы будем развивать сферу оперы и балета в нашей стране и приложим все усилия для этого.

Благодарю каждого, кто поддержал меня и поверил.

Господин президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан ханум всегда относятся с большим вниманием к развитию культуры в нашей стране, поддерживая деятелей культуры и очень значимые проекты, которые реализуются как в нашей стране, так и за рубежом.

Уверен, что мы все вместе выведем наш театр на абсолютно новый международный уровень», — написал Эйвазов в Instagram.