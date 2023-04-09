«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Йемене

blinken2 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону палестино-израильский конфликт, а также ситуацию в Йемене.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

«Госсекретарь Блинкен призвал к спокойствию во время периода праздников во всем регионе и подчеркнул необходимость срочной деэскалации напряженности между израильтянами и палестинцами. Госсекретарь Блинкен также подтвердил неизменную приверженность США принципу урегулирования на основе сосуществования двух государств», — отметил дипломат.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран также «обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая общую приверженность миру в Йемене». «Соединенные Штаты продолжат тесные консультации с партнерами по вопросам укрепления безопасности, стабильности региона и содействия его процветанию», — заключил Пател.

Теги:
Из этой рубрики
Alpinizm
Мир

В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека

2023/04/09, 19:51
tbilisium boghoqi
Мир

В Тбилиси проходит митинг оппозиции

2023/04/09, 19:31
kuveyt
Мир

Премьер-министр Кувейта сформировал новое правительство

2023/04/09, 19:10
1612334475 svadba3
Мир

В Германии более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом на свадьбе

2023/04/09, 18:31
Makron
Мир

Макрон: Сегодня Европа больше зависима от США, Катара и других

2023/04/09, 18:11
blinken2 1
Мир

США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Йемене

2023/04/09, 17:52
makron3
Мир

Макрон выступил против втягивания ЕС в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

2023/04/09, 17:32
photo 2022 12 16 16 42 31
Мир

Эрдоган: Наш первый спутник наблюдения IMECE будет выведен на орбиту 11 апреля

2023/04/09, 16:32
bejenci
Мир

Для украинцев продлили бесплатный проезд из Польши в Германию

2023/04/09, 16:12