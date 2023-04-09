США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Йемене

56 Просмотров

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону палестино-израильский конфликт, а также ситуацию в Йемене.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

«Госсекретарь Блинкен призвал к спокойствию во время периода праздников во всем регионе и подчеркнул необходимость срочной деэскалации напряженности между израильтянами и палестинцами. Госсекретарь Блинкен также подтвердил неизменную приверженность США принципу урегулирования на основе сосуществования двух государств», — отметил дипломат.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран также «обсудили двусторонние и региональные вопросы, включая общую приверженность миру в Йемене». «Соединенные Штаты продолжат тесные консультации с партнерами по вопросам укрепления безопасности, стабильности региона и содействия его процветанию», — заключил Пател.