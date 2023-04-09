В Шамкире мужчина зарезал должницу

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Правоохранительные органы Шамкирского района раскрыли убийство жительницы села Зайям-Чирдахан Антиги Мамедовой (1959 г.р.). Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в собственном доме. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

По факту задержан сосед убитой — Фариз Джалилов (1986 г.р.). Известно, что 19 февраля этого года он явился к Мамедовой и потребовал вернуть ему денежный долг. Выяснилось, что женщина вернула ему деньги, но несмотря на это, между соседями возник конфликт. В ходе конфликта мужчина прошел на кухню и взяв оттуда нож, нанес женщине многочисленные ранения. А после содеянного убийца скрылся.