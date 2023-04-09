«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Шамкире мужчина зарезал должницу

noj1

Правоохранительные органы Шамкирского района раскрыли убийство жительницы села Зайям-Чирдахан Антиги Мамедовой (1959 г.р.). Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в собственном доме. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

По факту задержан сосед убитой — Фариз Джалилов (1986 г.р.). Известно, что 19 февраля этого года он явился к Мамедовой и потребовал вернуть ему денежный долг. Выяснилось, что женщина вернула ему деньги, но несмотря на это, между соседями возник конфликт. В ходе конфликта мужчина прошел на кухню и взяв оттуда нож, нанес женщине многочисленные ранения. А после содеянного убийца скрылся.

Теги:
Из этой рубрики
noj1
Общество

В Шамкире мужчина зарезал должницу

2023/04/09, 17:12
orig 1504424369 policiya mvd 0 914497dd66a44563efdd997e729e401e
Общество

Против представителя ИВ Абшеронского района возбуждено уголовное дело

2023/04/09, 16:52
irana
Общество

Народная артистка Ирана Тагизаде скончалась от сердечного приступа

2023/04/09, 13:55
dojd
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

2023/04/09, 12:55
avariya
Общество

В Абшероне автомобиль сбил двух несовершеннолетних сестер, одна из них скончалась

2023/04/09, 12:19
arest2
Общество

Арестовано должностное лицо ИВ Абшеронского района

2023/04/08, 21:28
1
Общество

Сотрудники AzTV подверглись нападению у посольства Ирана (видео)

2023/04/08, 20:00
pogoda
Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на 9 апреля

2023/04/08, 14:47
shusha4
Общество

В Шуше пройдет мероприятие в честь 100-летия Гейдара Алиева

2023/04/08, 14:32