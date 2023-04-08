Байрамов призвал Абдоллахияна уважать независимую внешнюю политику Азербайджана

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Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщает МИД Азербайлжана, стороны выразили уважение территориальной целостности и суверенитету обеих стран.

В ходе телефонного разговора было подробно обсуждено существующее между двумя странами недовольство и недопонимание. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений.

Достигнута договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность уважения независимой внешней политики Азербайджана, проводимой в соответствии с национальными интересами, и двусторонних отношений со странами региона.

Министры отметили важность продолжения взаимных контактов.