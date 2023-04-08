В Мушвигабаде в рамках «Года Гейдара Алиева» посажены деревья

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В рамках мероприятий по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 8 апреля при совместной организации министерств здравоохранения, экологии и природных ресурсов проведена акция по посадке деревьев.

Экологическая акция с участием руководства и сотрудников министерств была организована в поселке Мушфигабад.

Основной целью акции было почтить память великого лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал особое значение защите экологии и оздоровлению окружающей среды в нашей стране, а также пропагандировать среди граждан экологическую культуру и бережное отношение к природе.

Выступившие на мероприятии отметили, что общенациональный лидер Гейдар Алиев во все периоды руководства республикой уделял особое внимание защите экологической стабильности и охране окружающей среды. Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает политику, определенную великим лидером Гейдаром Алиевым, и охрана окружающей среды является приоритетным направлением политики нашего государства.

В ходе акции в поселке Мушфигабад в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абшеронского полуострова были посажены саженцы Эльдарской сосны и Оливкового дерева, а также обеспечен агротехнический уход за ними.