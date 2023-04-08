Медведев заявил, что Украина исчезнет

0 Просмотров

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина не нужна никому на планете и поэтому ее не будет. Пост на эту тему политик опубликовал в субботу на своей странице во «В Контакте», сообщает ТАСС.

Публикация озаглавлена словами «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна», далее пост разбит на шесть пунктов, в которых Медведев аргументирует, почему украинское государство не нужно, соответственно, Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии, а также России и, наконец, самим украинским гражданам (этому посвящен заключительный, шестой пункт).

По разным континентам

В частности, говоря о Старом Свете, Медведев отмечает, что перспектива посадить «младоукраинских кровососущих паразитов на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза» будет окончательным закатом «прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы».

По его словам, «натужная поддержка нацистского режима по велению американского ментора уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад», а последствия этого, включая «убыточные российские санкции», уже привели к взрывам недовольства и в Западной, и в Восточной Европе. При этом, подчеркивает Медведев, Украину даже поляки «не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей».

В свою очередь, американцы, по мнению зампреда СБ РФ, рано или поздно спросят со своего истеблишмента, почему тот занимается «неведомой им страной», а не внутриамериканскими проблемами, «и тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов». «Рядовые американцы совершенно не понимают, вообще, что такое «Украина» и где «оно» находится. Большинство из них даже на карте эту «державу» с ходу не покажет», — заметил Медведев.

Что касается других частей света, то, как убежден зампред СБ РФ, «сотен миллиардов, которые США тратят на бессмысленные бои где-то на Украине, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств».

Также «Украина не нужна Азии», представители которой на российском примере видят, «как отрабатываются цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов», и «понимают, какой сценарий в случае неповиновения уготовил им коллективный Запад во главе с Америкой»: «Помогите нам справиться с Россией, и тогда мы скоро придем к вам». Тем более, продолжил Медведев, у гигантских стран региона и без того хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, поэтому они отказываются всячески поддержать Украину и ограничить Россию, «страну, которая азиатским державам во много раз ближе геополитически и которая исторически зарекомендовала себя как надежный стратегический партнер».

В России и Украине

Медведев также назвал нынешнее украинское государство «недоразумением, порожденным распадом Союза ССР». «Здесь живут миллионы наших соотечественников, которые в течение многих лет подвергаются издевательствам со стороны нацистского киевского режима. Именно их мы защищаем в ходе специальной военной операции, беспощадно уничтожая врага», — отметил зампред Совбеза. «И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», — написал политик.

Что же касается самих украинцев, то, по мнению Медведева, в стране осталось чуть больше 20 млн из 45 млн человек, а оставшиеся «вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе» и «хотят куда угодно».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — резюмирует автор