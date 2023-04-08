В Баку найдено тело мужчины, убитого из-за крупной суммы

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6 апреля пропал без вести житель столицы Кямран Бекиров (1954 г.р.). При нем была крупная сумма денег в размере 300 тысяч манатов. Об этом Minval.az сообщили в МВД республики.

В ходе расследования установлено, что 6 апреля, в районе семи вечера, в поселке Нардаран Сабунчинского района между Бекировым и ранее судимыми Мустафой Зейналовым (1953 г.р.) и Намигом Алиевым (1984 г.р.) произошел конфликт. В результате последние ударили Бекирова тупым предметом по голове и убили его. Затем указанные лица бросили тело убитого в колодец на территории «Лагидж баглары» и таким образом избавились от него.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в убийстве задержаны. Следствие по факту ведет Прокуратура Сабунчинского района.