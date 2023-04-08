31 год резне, учиненной армянскими фашистами в селе Агдабан

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Агдабанская трагедия, которую армянские вооруженные формирования учинили за год до оккупации Кяльбаджара, является одной из самых кровавых страниц агрессии Армении против Азербайджана.

Село Агдабан расположено в Кяльбаджарском районе, по правому берегу реки Агдабан, на горном склоне, у южного подножья хребта Муровдаг, в 56 км к северо-востоку от областного центра.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью армянских боевиков в Карабахе, атаковав село Агдабан Кяльбаджарского района, полностью сожгли это село, состоящее из 130 домов, подвергнув жестоким пыткам 779 мирных жителей, они жестоко убили 67 человек, тем самым учинив акт геноцида. За одну ночь было убито 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 малолетних ребенка, 7 женщин заживо сожжены, 2 человека пропали без вести, 12 получили тяжелые телесные повреждения. Армянами были разрушены памятники истории, архитектуры и культуры, осквернены и уничтожены священные места поклонения и могилы.

Как продолжение политики вандализма армянских сепаратистов против культурного наследия Азербайджана были сожжены рукописи великого мастера классической азербайджанской поэзии Ашуга Курбана и его сына Ашуга Шамшира.

По специфике совершения и характеру самого преступления Агдабанская резня полностью подходит к требованиям Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказание за него», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года, и эта бойня, совершенная армяно-русскими вооруженными силами против мирного населения села Агдабан, должна быть признана мировым сообществом как преступление геноцида. 2 апреля 2014 года на мероприятии, посвященном памяти в связи с 21 годовщиной со дня оккупации Кяльбаджарского района, представители этого района Азербайджана адресовали обращение Совету безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) в связи с Кяльбаджарской трагедией. В обращении указано, что преступления, совершенные со стороны армянской армии 8 апреля 1992 года в селах Агдабан и Чайговушан Кяльбаджарского района, и в апреле 1993 года в селе Башлыбель, являются очередным актом геноцида против азербайджанского народа.