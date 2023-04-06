Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в нынешних неблагоприятных условиях не может дать Беларусь в обиду. Он отметил, что Беларусь, как и Россия, окружена странами, которые ведут себя враждебно.

«Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Беларусь в обиду», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также обратил внимание, что в ситуации, когда «действия соседей весьма и весьма непредсказуемые», необходимы «меры предосторожности».

Говоря о прошедшем заседании Высшего Госсовета Союзного государства, Песков обратил внимание, что руководство России и Беларуси обсуждали вопросы безопасности, ставшие актуальными на фоне изменения международной конъюнктуры. По словам представителя Кремля, Россия должна рассмотреть возможность обеспечения гарантий безопасности для Беларуси как для своего союзника и страны, с которой находится в наиболее продвинутой форме интеграции.