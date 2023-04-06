В Сабирабаде 59-летний мужчина покончил жизнь самоубийством во дворе соседа. Керимов Хабиль Паша оглу 1964 года рождения повесился на улице Шахрияра, уточняет «Репорт».
Причина самоубийства пока неизвестна, по факту проводится расследование.
В Сабирабаде 59-летний мужчина покончил жизнь самоубийством во дворе соседа. Керимов Хабиль Паша оглу 1964 года рождения повесился на улице Шахрияра, уточняет «Репорт».
Причина самоубийства пока неизвестна, по факту проводится расследование.
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