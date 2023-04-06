Прокурор запросил для политика Владимира Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Об этом, сообщает Sota, рассказала журналистам, собравшимся у Мосгорсуда, адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.