Прокурор запросил для политика Владимира Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Об этом, сообщает Sota, рассказала журналистам, собравшимся у Мосгорсуда, адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.
Прокурор запросил для политика Владимира Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Об этом, сообщает Sota, рассказала журналистам, собравшимся у Мосгорсуда, адвокат Кара-Мурзы Мария Эйсмонт.
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