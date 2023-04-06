Азербайджан имеет единую идеологию и политический курс, противопоставленный наносящим вред религиозным течениям, силам, стремящимся с помощью религии распространять разделение, вражду, религиозный радикализм.

С данным заявлением выступил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Азербайджан является одним из образцовых государств, где господствуют мультикультурализм и толерантность, где представители различных народов, религиозных конфессий живут в условиях равноправия и взаимного уважения, в соответствии с традициями сосуществования.

«Идеология азербайджанства и проводимая государством политика, опирающаяся на национально-духовные ценности, не позволяют сегодня укорениться в обществе какой-либо вредной религиозной и политической мысли. В нашей стране готовятся национальные, патриотические, религиозные кадры, приверженные идеям государственности. Создание Азербайджанского института теологии по распоряжению президента Ильхама Алиева — очень большое историческое событие. В будущем религиозные деятели с высшим образованием, получившие образование в данном институте, станут силой, способной предотвратить шаги, предпринимаемые в нашей стране по формированию модели государственно-религиозных отношений какого-либо иностранного государства», — сказал он.