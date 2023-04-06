В рамках 100-летнего юбилея со дня рождения основателя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева в результате совместной организации Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в поселке Мушфигабад Гарадагского района столицы была проведена акция по посадке деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В мероприятии приняли участие руководящие лица обоих ведомств, сотрудники полиции и военнослужащие МВД.

На мероприятии было посажено около 1 000 эльдарских сосен, проведен уход за растениями, находящимися на территории.