Агентство безопасности пищевых продуктов Азербайджана (АПБА) обнародовало результаты проверок колбасы и колбасных изделий.

За текущий период были взяты пробы 89 продуктов, из них 57 — колбасы и 32 — сосиски.

По результатам исследования, 80 из отобранных изделий соответствовали требованиям нормативных документов.

Несоответствия выявлены в 9 товарах, принадлежащих 6 производителям.

По результатам проверок Агентство безопасности пищевых продуктов Азербайджана не обнаружило мяса в некоторых сосисках и колбасах, в частности в продуктах под названием “köhnə dad”, “sevimli dad”, “halal 5+”.

В сервелате под названием «Səhliyalı» в составе оказалась курица вместо заявленной говядины.