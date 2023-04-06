Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства вслед за Службой нацбезопасности заявил, что ситуация на приграничном участке с Азербайджаном частично улучшилась.

«Во время непосредственно начала процесса охраны границы, как известно, возникли определенные проблемы, о чем сообщила СНБ, подчеркнув, что в ходе диспозиции обеих сторон произошли разночтения по картам. На определенных участках, по нашей оценке, азербайджанская сторона расположила войска и проводила инженерные работы на глубине 100-300 метров вглубь границ Армении. После этого была достигнута договоренность что картографы обеих сторон уточнят ситуацию», — сказал он.

Он заявил, что за этот период проведены работы в направлении уточнения пунктов дислокации пограничников, «и ситуация значительно улучшилась».

«В частности на протяжении 7 км из 12 км уточнены позиции, по части 5 км работы продолжаются… Надеюсь, что работы по уточнению диспозиций будут выполнены в конструктивной атмосфере. По крайней мере, таков наша настрой», — заявил Пашинян.