Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг провели встречу в Пекине, это первая официальная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за более чем семь лет, сообщает Центральное телевидении Китая, передает РИА Новости.

Отмечается, что перед поездкой в Пекин министры иностранных дел двух стран несколько раз разговаривали по телефону, чтобы обсудить шаги, которые Тегеран и Эр-Рияд намерены предпринять для возобновления дипломатических отношений и инициирования других соглашений.

Амир Абдоллахиян в подписанном совместном заявлении в Пекине подтвердили намерение восстановить дипломатические отношения и начать подготовку к открытию дипмиссий двух стран, которые были закрыты семь лет назад, сообщил саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

Кроме того, как отметил телеканал, в совместном заявлении подчеркивается «намерение следовать духу добрососедства и не вмешиваться во внутренние дела других государств».