Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для весеннего контрнаступления, говорится в материале Reuters.

Новые бригады, сформированные МВД, будут сражаться вместе с частями регулярной армии, усиленными новыми западными боевыми танками, и тысячами свежих солдат, обученных союзными армиями за пределами Украины.

Бригады имеют названия: «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Кара-Даг» (гора в Крыму).

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил агентству, что, по его мнению, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом и что среди рекрутов есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие.