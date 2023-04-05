В интернете появилось видео того, как техника США расчищает минное поле для прохода войск.

К бронемашине с украинским флагом прицеплена американская система дистанционного разминирования M58 MICLIC. Она выпускает на 60-100 метров шланг, который провоцирует срабатывание минных взрывателей. В результате образуется свободная от мин полоса шириной около 8 метров, по которой могут пройти войска, пишет Bild.

Военные эксперты считают, что видео снято недавно на востоке Украины. Таким образом ВСУ готовятся к будущему контрнаступлению.