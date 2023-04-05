Азербайджанские врачи оказали первую медицинскую помощь карабахским армянам, самочувствие которых ухудшилось на дороге Ханкенди-Лачин. Об этом Report сказал врач Шушинской модульной больницы Вилад Алиев.

«Нам сообщили об ухудшении самочувствия граждан, проезжавших по территории, находящейся под временным контролем российских миротворцев. Мы немедленно прибыли на место на двух машинах скорой помощи. Состояние трех из четырех человек было относительно тяжелым», — сказал он.

По его словам, под наблюдением азербайджанских врачей карабахские армяне были благополучно доставлены в больницу в Ханкенди: «Я испытал необыкновенные чувства от пребывания в Ханкенди. На посту мы разговаривали с армянами на азербайджанском языке. Мы спасали жизни армянских пациентов. Передав их в больницу, мы вернулись в Шушу».

Как сказал в интервью «Азертадж» кардиолог Шушинской модульной больницы Али Юсубов, армянам, чье здоровье ночью ухудшилось, врачи оказали необходимую доврачебную помощь и снабдили медикаментами.

Врачи сказали армянам, что они находятся в Азербайджане, и здесь им будет оказана помощь на высоком уровне.

Врач сообщил, что 3 из 4 граждан армянского происхождения с повышенным давлением и истерией находятся в относительно тяжелом состоянии, но первая помощь им была оказана на месте. Затем их доставили в больницу Ханкенди на азербайджанской машине скорой помощи в сопровождении азербайджанских врачей.