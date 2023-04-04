Генеральной прокуратурой был подан кассационный протест на решение Бакинского апелляционного суда от 28 декабря 2022 года по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) генерал-майора Акифа Човдарова и бывшего сотрудника этого управления полковника Салима Мамедова в части касающейся освобождения имущества от специальной конфискации,

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.