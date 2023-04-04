Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с 3 апреля на одном из российских полигонов начато обучение белорусских расчетов порядку применения ОТРК для защиты Союзного государства.

Кроме того, сообщил министр обороны РФ, часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.