Продолжается судебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего руководителя дополнительного и заочного отделения Бакинского славянского университета Дурданы Алиевой.

Сегодня на процессе под председательством судьи Али Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям показания дала бывший ректор Бакинского славянского университета Нурлана Алиева, в отношении которой было принято судебное решение о принудительном приводе, передает АПА.

В показаниях, которые длились около 2 часов, Нурлана Алиева опровергла слова, сказанные о ней обвиняемой, заявив, что не имела никаких отношений с Дурданой Алиевой.

«Уважаемый судья, Дурдана Алиева пытается бросить тень на мою 5-летнюю деятельность. Я не настолько потеряла стыд, чтобы в 70 лет присваивать государственные средства. Жизненный путь, доверие, оказанное мне государством, не позволят мне заниматься такими делами, мне это не к лицу».

Сторона защиты отметила, что в университете не работали платежные терминалы:

«Около 95 студентов утверждают, что по этой причине студентов посылали к Дурдане Алиевой, чтобы они ей передали оплату за обучение наличными».

«Это все проделки Дурданы. Я только здесь услышала, что платежные терминалы в университете не работали», — сказала Нурлана Алиева.

Следующее заседание пройдет 10 апреля.