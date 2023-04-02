Правительство Израиля одобрило на состоявшемся в воскресенье заседании решение о создании национальной гвардии.

Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Новая силовая структура будет сформирована при министерстве национальной безопасности, которое возглавляет лидер ультраправой партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир. Как отметили в канцелярии, нацгвардии предстоит заниматься чрезвычайными ситуациями, такими как беспорядки во время операции «Страж стен». Ее израильские войска проводили в секторе Газа в мае 2021 года. Полный перечень полномочий создаваемой силовой структуры еще предстоит определить специальной комиссии, указали в канцелярии.