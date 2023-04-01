Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о худшем сценарии для Европы в случае отдаления США.

«Если следующий президент США перестанет уделять внимание Европе и выберет отдалиться от нее, то ей придется увеличивать вклад в собственную безопасность».

Такие последствия дистанцирования озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

По его мнению, в том случае, если наступит «худший сценарий» и в Белом доме окажется президент, который решит дистанцироваться от Европы и НАТО, европейским странам придется столкнуться с вызовами, которые «сейчас невозможно себе представить».