Пять стран ЕС требуют ограничить приток украинского зерна. В частности, с таким письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обратились премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии, пишет Reuters.

Как отмечается в документе, логистические проблемы означают, что большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в ЕС, попало в государства Центральной Европы, что привело к снижению цен и продаж местных фермеров.

В письме премьер-министры призвали к ряду мер по ограничению рыночных искажений, вызванных украинским импортом, но заявили, что, если они не принесут успеха, следует вновь ввести тарифы и тарифные квоты.

Также они предлагают ЕС и Всемирной продовольственной программе ООН найти решение, гарантирующее, что украинское зерно не будет оставаться на рынках ЕС.