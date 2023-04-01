Новая концепция внешней политики России, которую 31 марта утвердил Владимир Путин, вероятно, направлена на поддержку попыток Кремля по созданию антизападной коалиции, пишет в своем ежедневном отчете американский институт изучения войны (ISW).

В документе подчеркивается цель России по созданию многополярного миропорядка, в том числе по прекращению доминирования США в мировых делах. Утверждается, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и что желанный многополярный мир откроет возможности для незападных мировых держав и региональных стран-лидеров.

Новый документ, вероятно, направлен на поддержку попыток Кремля активизировать предложения неприсоединившимся странам сформировать более сплоченный антизападный блок, пишет ISW.

Но снижение экономической мощи России и ослабление ее военного потенциала в Украине служат плохим стимулом для того, чтобы проявлять серьезный интерес к предложению Москвы, отмечают авторы доклада.

По оценкам ISW, предложение президента РФ Владимира Путина о создании антизападного блока во время визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву не было воспринято положительно, поскольку китайский лидер отказался втягивать Китай в геополитический конфликт Путина с Западом.