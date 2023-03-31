Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) повторил призыв к экстренной помощи Турции на фоне разрушительных февральских землетрясений.

Пресс-секретарь УКГВ Йенс Ларке напомнил, что в результате стихийного бедствия пострадали 9 млн человек, не менее 3 млн человек потеряли кров.

Он отметил, что УКГВ передало Министерству здравоохранения Турции 4,6 млн доз вакцин, 16 мобильных медцентров, а также лекарства и другие медицинские принадлежности для репродуктивной терапии и лечения травм.

По его словам, на сегодняшний день (31 марта) собрано 268 млн долларов в рамках экстренного призыва ООН на 1 млрд долларов, сделанного 16 февраля.