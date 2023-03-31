Украинская боевая авиация уже использует бомбы JDAM против российских войск.

Об этом говорится в заявлении спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

Он также считает, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

JDAM — это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переработать на всепогодные корректируемые боеприпасы. Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, позволяющую повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.