Посол Израиля Джордж Дик посетил азербайджанский Центр кибербезопасности.
В своем аккаунте в Twitter дипломат сообщил, что Центр будет готовить лучших специалистов, перенявших опыт Израиля.
Посол Израиля Джордж Дик посетил азербайджанский Центр кибербезопасности.
В своем аккаунте в Twitter дипломат сообщил, что Центр будет готовить лучших специалистов, перенявших опыт Израиля.
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