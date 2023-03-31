Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал миротворцев, которых могут разместить в Украине, «законной целью» ВС РФ.

«Очевидно и то, что такие «миротворцы» – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не «писмейкеры». И они будут погибать в ходе военных действий. Остаётся только уточнить, а готова ли Европа к длинной череде гробов своих «миротворцев»?», написал Медведев в своем телеграм-канале.