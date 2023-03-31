Россельхознадзор обратился в ветслужбу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля поставки в РФ молочной продукции.

Как заявили в пресс-служба Россельхознадзора, 31 марта между ветеринарными службами РФ и Армении состоялись переговоры, в ходе которых обсуждались результаты проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении.

В ходе совещания поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей.

Учитывая результаты переговоров и неудовлетворительные результаты инспекции, о которых сообщалось ранее, Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны.

Возможность возобновления поставок будет обсуждена дополнительно, по итогам проведенной армянской стороной работы по устранению выявленных нарушений.