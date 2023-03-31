Восемь противотанковых мин «ТМ-62» были обнаружены на территории Лянкярана сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции.
Как сообщили в МВД, мины были обезврежены сотрудниками внутренних войск.
Восемь противотанковых мин «ТМ-62» были обнаружены на территории Лянкярана сотрудниками Лянкяранского районного отдела полиции.
Как сообщили в МВД, мины были обезврежены сотрудниками внутренних войск.
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