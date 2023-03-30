На счетах российского олигарха азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова в российских банках осталось $526 млн — вопреки его заявлениям об отсутствии связей с Москвой. Об этом сообщает канал «Можем объяснить».

Кроме того, олигарх владеет фирмами «Авигаль» и «Удан», которые занимаются рекламой и выращиванием растений в Москве и Удмуртии (открыты в 2019 и 2021 годах).

Отметим, что это противоречит уверениям бизнесмена в слитой «беседе с продюсером Иосифом Пригожиным», что у него «отняли бизнес» в России.