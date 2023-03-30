МИД России отреагировал на решение Конституционного суда Армении считать решение Гаагского суда об аресте президента России Владимира Путина соответствующим конституции страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, что эта тема является предметом обсуждения в контактах на высоком уровне между Россией и Арменией.

«Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и взаимоприемлемом ключе», — подчеркнула представитель МИД России.