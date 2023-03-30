Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию по приглашению главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, стороны обсудят двустороннее сотрудничество, Украину, Сирию и Карабах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 6 по 7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм. Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорнокарабахском урегулировании, а также в Центральной Азии и Афганистане», — сказала она.