В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

В открытии нового здания принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о здании.

Было сообщено, что здание спроектировано в стиле модерн и постмодерн и имеет сложную конструкцию. Высота 33-этажного здания составляет 125 метров. Каждый этаж здания, несущие конструкции которого устойчивы к 9-балльному землетрясению, повернут относительно другого этажа на 2,65 градуса, в результате чего фасадная плоскость создает эффект 90-градусного скручивания.

Еще одной примечательной особенностью здания является то, что цокольный этаж, если смотреть сверху, построен в форме карты Азербайджана и с восточной стороны окружен декоративным бассейном «Каспийское море». В здании, состоящем из 254 кабинетов, созданы все условия для работы 537 сотрудников. Для проведения различных мероприятий в нем имеются конференц-залы и залы заседаний со всеми условиями, оборудованные современными мультимедийными средствами, а также помещения для заседаний различного назначения, столовые. Создан Центр управления для обеспечения микроклимата внутри здания, рационального энергопотребления, управления системами освещения, пожаротушения и безопасности, регулирования инженерно-технических систем при возникновении чрезвычайных ситуаций. Как видно, наряду с интеграцией современных вызовов в сфере строительства в инфраструктуру столицы, в новом здании созданы все условия для более эффективной работы персонала.