Действительно деньги не пахнут, и судебная система Азербайджана доказала свое безразличное отношение к способу получения денег. Нехорошая, тревожная тенденция наблюдается в последнее время в судебной практике страны. Тенденция, которая развязывает руки и дает волю расхитителям государственного имущества, бюджета, а все достижения борьбы с коррупцией в стране сводит на нет. И вся эта уродливая трансформация происходит почти сразу же после реформирования судебной системы республики.

Речь идет о возвращении конфискованного имущества лицам, осужденным за растрату и присвоение государственных средств, мошенничество, и другие имущественные преступления в особо крупных размерах. Очередное такое решение принято по громкому делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугара Сафарли, который пока занимал должность исполнительного директора официально проворовался на 20 млн манатов. На днях распространена информация о том, что Верховный суд отменил решение о конфискации имущества Вугара Сафарли и других обвиняемых по делу, и вернул материалы в Бакинский апелляционный суд для пересмотра по имущественной части.

Напомним, что в декабре 2021 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил В.Сафарли к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Основанием для возбуждения уголовного дела против него стали материалы о недочетах в размере 16,2 млн манатов, выявленных Счетной палатой в результате финансового аудита и проверки соответствия по реализации средств, выделенных из бюджета госфонду поддержки СМИ при президенте. Сафарли обвинялся в несоблюдении требований законодательства о госзакупках, использовании средств не по назначению, нарушении норм и правил строительства, требований законодательства о помощи СМИ и в других нарушениях.

В связи с этим у В.Сафарли были конфискованы: нежилая площадь по адресу город Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября 23; земельный участок по адресу Хатаинский район, поселок Ахмедли, улица 9 Ахмедли, дом 14; садовый участок площадью 0,104 га в селе Горадил Бинагадинского района; дом в Хатаинском районе на улице Лютфи Заде 18а (49 кв. м); земельные участки площадью 0,1 га и 0,19 га, расположенные в селе Тиджран Исмаиллинского района.

Кроме того, в числе конфискованных оказались: автомобили марок Mercedens Benz ML 350, Wolksvagen Tuareg и Toyota Land Cruiser; садовый дом № 701 площадью 192,8 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 0,223 га в селе Новханы Бинагадинского района; садовый дом площадью 291 кв. м, расположенный в селе Новханы Бинагадинского района; принадлежащая его сыну Сеймуру Сафарли нежилая площадь 39 кв/м на первом этаже дома № 23 по проспекту 8 ноября Хатаинского района.

По приговору суда у В.Сафарли также были конфискованы 300 тысяч манатов, находящихся на его счете в Rabitabank, 500 тысяч манатов на счету его сына в этом же банке, и 200 тысяч манатов, внесенных на депозитный счет Генеральной прокуратуры.

А теперь выясняется, что суд намерен вернуть расхитителю государственной собственности ранее конфискованное. То есть суд не позаботится об обеспечении возмещения государству ущерба, нанесенного Вугаром Сафарли.

То есть Верховный суд не углядел никакой связи между разворованными 20 миллионами и банковскими счетами, домами и люксовыми автомобилями Сафарли и членов его семьи. А поскольку право собственности «неприкосновенно», суд решил исправить «ошибку» предыдущих судебных инстанций и восстановить близких родственников коррупционера в правах собственника.

У суда не возникло вопроса: как Сафарли, вышедший из бедной семьи земледельца, сколотил солидный капитал за столь короткий срок? Неужто неожиданное наследство от богатой тетушки?

И это не единственное такое решение. Minval.az уже писал о том, что в декабре 2022 года Бакинский апелляционный суд принял постановление о возврате имущества, конфискованного у бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Акифа Човдарова и других обвиняемых по делу.

Так, судейская коллегия под председательством судьи Габиля Мамедова пришла к выводу, что конфискованное по приговору Бакинского военного суда имущество должно быть возвращено его владельцам, потому что вся эта недвижимость, рыночная стоимость которой равна 30 млн манатов, принадлежит членам семьи А.Човдарова.

Решением Бакинского апелляционного суда от конфискации было также освобождено имущество экс-начальника 1-го управления (подчиненного Човдарову) Салима Мамедова, осужденного вместе с А.Човдаровым.

Напомним, что эти громкие аресты были произведены в конце 2015 года: вместе с Човдаровым и Мамедовым перед судом также предстали бывший начальник 2-го управления МНБ Акиф Алиев и бывший начальник 3-го управления МНБ Орхан Османов.

Акиф Човдаров обвинялся по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы, предусмотренные статьями 145.1 или 145.2 настоящего Кодекса, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (групповое присвоение или растрата в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (разбой, совершенный организованной группой), 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия), 302.1, 302.2 (незаконное осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, те же деяния, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 313 (служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2, 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

Салиму Мамедову были инкриминированы статьи 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.1, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР, Акифу Алиеву– 145.3, 179.3.1, 179.3.2, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 313, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 УК АР и Орхану Османову – 145.3, 181.3.1, 181.3.2, 182.3.1, 182.3.2, 302.2, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3.

Судебный процесс длился ровно год. 30 октября 2017 года Бакинский военный суд приговорил А.Човдарова к 12 годам лишения свободы, С.Мамедова — к 11, А.Алиева и О.Османова – к пяти годам.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба потерпевшим, на имущество Човдарова, Мамедова, Алиева и Османова был наложен арест в общей сложности на 33 миллиона 466 тысяч манатов, в том числе торговые и сервисные объекты стоимостью 8,967 миллиона манатов, котельные, рыболовные хозяйства, другую недвижимость и земельные участки, квартиры, частные дома, транспортные средства на 24 миллиона 445 тысяч манатов и ювелирные изделия на 37 тысяч манатов. Однако эти деньги до потерпевших так и не дошли.

Човдарову и членам его семьи вернули все, что «нажито непосильным, честным трудом»: торговый объект (фруктово-овощной рынок) по адресу: улица Нахчыванского, Низаминский район Баку (стоимость 8 100 000 манатов); земельный участок в поселке Баладжары площадью 560 кв м (95 000 манатов); земельный участок в поселке Баладжары (0,06 га, 300 000 манатов); нежилой объект площадью 250 кв м на Хиябани, 5, в Ясамальском районе (231 500 манатов); квартира № 179 (147,4 кв м) в здании по улице Мухаммеда Хади, в Хатаинском районе (125 000 манатов); квартира № 38 в доме № 65 на проспекте Бюльбюля (483 000 манатов); земельный надел в Новханы площадью 0,1073 га (86 000 манатов); земельный надел в Новханы площадью 0,0886 га (71 000 манатов); земельный участок 0,18 га в дачном доме № 1276 в Новханы и частный дом площадью 222,31 кв м (808 000 манатов); земельный участок с домом в Новханы (0,11 га и 241,9 кв м, 700 000 манатов); земля в поселке Сарай (15 га, 60 000 манатов); земля в поселке Сарай (0,6754 га, 203 000 манатов); земля в Сараи (0,17 га, 59 500 манатов); земля в селе Гызылгашма Хызинского района (2 га, 400 000 манатов); два земельных участка в селе Нохургышлаг Габалинского района (0,075 га, 30 000 манатов); земельный надел в селе Нагарахана Шамахинского района (0,13739 га) и три строения площадью 250,1 кв м, 264,6 кв м, 250,1 кв м, и два подсобных помещения площадью 69,4 кв м, 117,3 кв м (750 000 манатов), земельные участки в Масазыре вместе со строениями (2,675 га, 3,0 га, 0,0275 га, 0,3238 га, 0,0828 га, 3,12 га 0,0821 га) — ( 4 310 000 манатов), там же здание на наделе в 0,2 га (2 470 000 манатов); земля в селе Йени Шихымлы Кюрдамирского района (2,5 га, 1 800 манатов); земля в селе Гурдбайрам Кюрдамирского района (100 га, 60 000 manat); водоемы и помещения в селе Моллакенд Кюрдамирского района на участке в 69 га (646 000 манатов); в местности «Эршали» Kюрдамирского района на участке площадью 100 га строения в 93,1 кв м, 24 000 гранатовых кустов (208 600 манатов); гаражи в Насиминском районе (23 кв м, 24,6 кв м, 18,60 кв м, 13,8 кв м, 16,0 кв м, стоимость 96 000 манатов); 6-этажный дом № 10 в 7-ом микрорайоне, на улице Внешней кольцевой (4941 кв м, 3 178 000 манатов); нежилое 7-этажное здание на улице Джавадхана,62, в Насимнском районе (4 500 000 манатов); квартира № 142 в доме 143, на улице Адиля Мамедова (145 000 манатов).

Ни предварительное следствие, ни суд не смогли доказать, что все описанное имущество бывшего государственного чиновника было приобретено на деньги, добытые преступным путем. Это при том, что ему и его подельникам были инкриминированы тяжкие преступления: разбой, получение взятки в крупном размере, злоупотребление властью, групповое присвоение и растрата, служебный подлог и так далее. И в этом случае суд даже не поинтересовался: куда Човдаров дел награбленные 34 млн манатов (это только конфискованные) и откуда у его семьи и молодых детей такое богатство? И в этом случае ущерб, нанесенный государству и физическим лицам, не был возмещен.

Более того, после заявления бывшего председателя Верховного суда Рамиза Рзаева относительно возврата конфискованного имущества Човдарову, суд принял его слова за сигнал к действию и использовал данный вопиющий прецедент как основание для дальнейшего вынесения подобных решений по аналогичным делам.

Мы в курсе того, что Европейский суд по правам человека в свое время предписал судебной системе Азербайджана руководствоваться прецедентным правом в рассмотрении аналогичных друг другу дел, чтобы обеспечить интересы граждан. Но это не тот случай, и не следует понимать данное предписание буквально. Оно не имеет отношения к преступникам, которые грабят государство и народ. Таких нужно наказывать по всей строгости закона.

Однако данные действия органов суда и следствия указывают на одно из двух: либо они сами замешаны в финансовых махинациях, либо они не состоятельны в плане сбора доказательной базы и не способны увидеть причинную связь в уголовном праве, там, где она явно присутствует. И первое, и второе – плохо, и ставят под удар фундаментальные принципы правового государства.

Более того, эти решения судов будут восприняты нечистоплотной частью общества как сигнальный зеленый свет, разрешающий действие: «Ребята, воруйте на здоровье и много. Вам все вернут, ну или хотя бы половину!» Тем более, что суды уже давно не обеспечивают возмещение ущерба пострадавшей стороне и ограничиваются лишь лишением свободы осужденного.

Човдаров уже на свободе и живет припеваючи, несмотря на свое криминальное прошлое, а Сафарли спустя, грубо говоря, пять лет санаторного отдыха в колонии «строгого» режима, выйдет по УДО и продолжит свое безбедное существование…

Рамелла Ибрагимхалилова