В августе 2022 года, в результате договоренности, маршрут Лачинского коридора был изменен. Но, поскольку дорога, связывающая Лачинский коридор с Арменией, не была окончательно готова, был задействован временный маршрут, который входил в Армению через мост Корнидзора, потом снова на территорию Азербайджана, и снова в Армению. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что этот маршрут должен был действовать до 1 апреля 2023 года.

«Вчера мы проинформировали Азербайджан, что после Корнидзорского моста дорога будет продолжена только по территории Армении, и Пограничные войска Армении будет обеспечивать на этом участке охрану государственной границы. Погранвойска будут размещены на данном участке на тех же позициях, где размещались подразделения Минобороны Армении», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что изменений армянских позиций не произошло с разницей, что вместо подразделений ВС там размещаются Погранвойска, и с тем же предложением Ереван обратился к Баку.

«Надеюсь, что этот процесс будет осуществлен без провокаций», — заявил Пашинян.