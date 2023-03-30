В УПЦ пригрозили Зеленскому «божьей карой» из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры.

«Господин президент. Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Павел (Лебедь) в видеообращении, опубликованном на ютьюб-канале его пресс-службы.

Митрополит обвинил Владимира Зеленского в том, что 220 человек братии оказались «выброшены на улицу».

Зеленский, комментируя ситуацию в лавре в обращении по итогам 399-го дня войны, отметил, что Украина сделала еще один шаг к «укреплению духовной независимости» и по «защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией». Он объявил Украину — территорией «наибольшей религиозной свободы» в этой части Европы.