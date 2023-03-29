Израиль на протяжении 30 лет поддерживал суверенитет, территориальную целостность, независимость и безопасность Азербайджана.

Об этом заявил руководитель МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии по случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле (цитата по АПА).

Министр сказал, что сегодня важный день. Он подчеркнул, что между двумя странами много параллелей, эти страны являются носителями древних культур:

«Дипломатические отношения между двумя странами получили развитие на протяжении более чем 30 лет, Израиль поддерживал суверенитет, территориальную целостность и безопасность Азербайджана. Это посольство играет важную роль в углублении стратегического партнерства между двумя странами и народами».

Министр сказал, что в отсутствие посольств диаспора сыграла важную роль в углублении отношений и достойно представляла Азербайджан в Израиле.